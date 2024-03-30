Erdoğan'ın Murat Kurum mesaisi sürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy mitinginde seçmene seslendi. Partisinin İstanbul adayı Murat Kurum'a oy isteyen Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, İstanbul'un CHP'nin 'algı belediyeciliği' ile bir 5 yıl daha kaybetmeye takatinin kalmadığını söyledi. Erdoğan, Kurum için "Bakanlıktan aldım, belediye başkanı adayı yaptım... Niye? Belediyecilik nedir biz biliriz" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy'de açıklamalarda bulundu.

Partisinin İstanbul adayı Murat Kurum için seçime bir gün kala sahada oy istemeye devam eden Erdoğan, seçmene yönelik hizmet tehdidi söylemlerini sürdürdü.

Erdoğan, "Yerel yöneticileri belirlerken Cumhurbaşkanı olarak yanınızdayım. Bakanlar yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı?" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır. İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Siz bizi bahtiyar ettiniz, bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün. Oy oranları aramızdaki muhabbetin göstergesi değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk demektir. Bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.

Arnavutköy benim için geçmişi 30 yılı bulan bir ilçemizdir. İstanbul'un şu andaki büyükşehir belediye başkanı Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez. Bu kardeşiniz 30 yıllık bu geçmişte, ta Bahtiyar Bey'in buradaki belediye başkanlığı sürecinden başlayan bir geçmiş.

Bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe, Murat Kurum kardeşime ve Mustafa Candanoğlu'na teslim ediyor muyuz? Yarın da sandıklara sahip çıkacağız.

"CÜRMÜ KADAR YER YAKACAK OLANLAR..."

Yerel yöneticileri belirlerken Cumhurbaşkanı olarak yanınızdayım. Bakanlar yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi ondan yana kullanalım. Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e hizmeti olabilir mi?

İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı? Dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi oldu. Bundan sonra yine biz aynı şekilde yollarıyla, Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık, şu andaki belediye başkanı oranın yolunu yapmadı. Onu da Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık.

"İSTANBUL'UN 5 YIL DAHA KAYBETMEYE TAKATİ KALMADI"

Eve gittiğinizde eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bu dostlarımızın da sandığa gitmesini sağlayacağız. Vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadığını anlatacağız.

Bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye bu kardeşiniz getirdi. Bu adımları biz attık. Belediyecilik nedir biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gönderdik. (Murat Kurum) Bakanlıktan aldım, belediye başkanı adayı yaptım... Niye? İşi bileni göndereceksin dedik. Yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul başka bir güne açılacak. Fatih'in emaneti bu şehre sahip çıkmanızı bekliyorum.

HEDEFİNDE İMAMOĞLU VAR

Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır. İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir, kimisi de polemik peşinde koşar.

Kastamonu'da sel oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı, deprem oldu Murat Kurum çizmeleriyle oradaydı. Bunlar neredeydi? Ara da bul. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. İstanbul muradına erdiği zaman aynı zamanda kim kazanacak? Tüm kabine olarak hizmetinizde olacağız."