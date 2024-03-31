Erdoğan oyunu kullandı: Yoruldum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler için oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Erdoğan, "Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum" dedi. Erdoğan, art arda yapılan seçimlerin halkı da kendisini de yorduğunu söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum" dedi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin icra edildiğini anımsatan Erdoğan, bugün de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yapıldığını söyledi.

"YOĞUN BİR KAMPANYA GEÇİRDİK"

Arka arkaya bu kadar kısa süreyle yapılan seçimlerin milleti de kendilerini de yorduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri, bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum."

Erdoğan, kısa açıklamasının ardından aracına binerek okuldan ayrıldı.