Erdoğan tepki göstermişti: Göreve iade edilen 387 hakim ve savcı hakkında inceleme

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası HSK, Danıştay'ın göreve iade ettiği 387 hakim ve savcı hakkında yeni inceleme başlattı.

Danıştay'ın, 'FETÖ ile irtibatlı' oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı vermesine AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti.

Yandaş yazar Abdülkadir Sevli'nin dün akşam CNN Türk yayınında verdiği bilgiye göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nin, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattığını söyledi.

Danıştay'ın göreve iade kararıyla ilgili Mısır ziyaretinin dönüşünde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Danıştay'ın bu kararının yanı sıra Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) aldığı kararları da 'hazmedemediğini' kaydetmişti.

ERDOĞAN, 'SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL' DEMİŞTİ

Bu kararlara 'sessiz kalamayacaklarını' belirten Erdoğan, şunları söylemişti:

"Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor."