Erdoğan ve Altınok'un geçen hafta açtığı kulede yurttaşlar asansörde kaldı

İnşaatı 21 senede tamamlanan ve Erdoğan ile Turgut Altınok'un geçen hafta açtığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde yurttaşlar asansörde kaldı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Temeli 2003'te atılan ve geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok tarafından açılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde yurttaşlar asansörde kaldı.

ABB kaynaklarının aktardığına göre olaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en uzun kulesi” olarak reklamını yaptığı ve maliyeti 350 milyon TL'yi aşan projenin temeli 2003’te atılmıştı.

Keçiören'deki kule, 18 Mart'ta Erdoğan'ın da katılımıyla açılmış, yapımı 21 senede tamamlanan kule için Erdoğan Altınok'a teşekkür etmişti.