Erdoğan ve Altınok'un geçen hafta açtığı kulenin son durumu kameralara yansıdı

İnşaatı 21 senede tamamlanan ve Erdoğan ile Turgut Altınok'un geçen hafta açtığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin bazı katlarının tavanındaki inşaatın bitmediği ortaya çıktı.

Temeli 2003'te atılan ve geçen hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok tarafından açılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde bazı katlarının tavanlarının son durumu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kulede dün de yurttaşlar asansörde kalmıştı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un, “Türkiye’nin en uzun kulesi” olarak reklamını yaptığı ve maliyeti 350 milyon TL'yi aşan projenin temeli 2003’te atılmıştı.

Keçiören'deki kule, 18 Mart'ta Erdoğan'ın da katılımıyla açılmış, yapımı 21 senede tamamlanan kule için Erdoğan Altınok'a teşekkür etmişti.