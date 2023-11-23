Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'yüzde 50+1' tartışmasının ardından bugün ilk kez yüz yüze görüşecek.

İki liderin, 'yüzde 50+1' tartışmasının yanı sıra yerel seçim ittifakını da konuşması bekleniyor.

'YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI'

Erdoğan, hafta sonu Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin 'isabetli olacağını' söylemişti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ: MUHTAR SEÇMİYORUZ

İki gün önce partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli ise, Cumhur İttifakı'na sahip çıkarken seçim sisteminin değişmesinden yana olmadığını söyledi.

Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz" diye konuştu.