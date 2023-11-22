Erdoğan'a kötü haber: İttifak ortaklarından 'yüzde 50+1' önerisine kırmızı ışık

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' önerisine Cumhur İttifakı ortaklarından itiraz geldi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır" dedi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise "Eğer bu görev en çok oy alan adayla deruhte edilirse, bu bizi yüzde 20 ile seçilen bir cumhurbaşkanının yüzde 80 çoğunluğun hilafında bir yönetim dayatmasına götürür. Bunun sonu kaos olur" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1 çıkışına Cumhur İttifakı içinden itirazlar yükselmeye devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal da öneriye karşı çıktı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50+1 açıklamasını değerlendiren Destici, "Açıkça ifade edelim ki 'yüzde 50+1' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa başkanlık sistemi çöker" dedi.

"Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır" diyen Destici, "Yapılacak olan ya da tartışılacak olan nedir? Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu ivedilikle demokratikleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Destici, "Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilmelidir. Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapılan Hazine ve seçim yardımı mutlaka kaldırılmalıdır" diye konuştu.

AKSAKAL: BUNUN SONU KAOS OLUR

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Erdoğan'ın yüzde 50+1 önerisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.,

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Aksakal, "Yeni anayasal sistem, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının kuracağı kabine eliyle, devletin yönetimini esas almış ve devlet işleyişi buna göre planlanmışken, eğer bu görev en çok oy alan adayla deruhte edilirse, bu bizi yüzde 20 ile seçilen bir cumhurbaşkanının yüzde 80 çoğunluğun hilafında bir yönetim dayatmasına götürür. Bunun sonu kaos olur. Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi gereken hususları bugünün meselesi haline getirmenin kimseye bir yararı yoktur" değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "'yüzde 50+1' sisteminin değiştirilmesini istediğini söylemişti.

Erdoğan, şunları kaydetmişti: "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Erdoğan'ın 50+1 çıkışına ilişkin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmuştu.

"50+1 hususunda bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı çizgide, aynı görüşteyiz" diyen Bahçeli, şunları ifade etmişti:

"Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz."