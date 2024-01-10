Erdoğan ve İmamoğlu'nun izin yaptığı gün sayısı ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevlerinde kullandıkları yıllık izinler kıyaslandı. Görev süreleri neredeyse aynı olmasına Erdoğan, İmamoğlu'ndan 101 gün daha fazla izin yapmış.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü partisinin belediye başkanı adaylarını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı yarışacak olan isim eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

AKP'nin adaylarının tanıtıldığı toplantıda mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili daha önce birçok kez dile getirdiği 'fazla izin kullandığı' iddiasını yineleyen Erdoğan, "Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz" diye konuşmuştu.



10 Haber, 1994 - 1998 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Recep Tayyip Erdoğan ile mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun beş yıllık görev süreleri boyunca kullandıkları izinleri derledi.

Erdoğan göreve 27 Mart 1994’te başladı. 6 Kasım 1998’de aldığı hapis cezası nedeniyle görevden alındı ve yerine Ali Müfit Gürtuna geçti. Yani Erdoğan 4 yıl 7 ay 10 gün boyunca İBB Başkanlığı yaptı. Bu süre zarfında 1994 yılında 14, 1995 yılında 65, 1996 yılında 73, 1997’de 76, 1998’de 74 gün olmak üzere toplam 302 gün izin yaptı.

Erdoğan bu 302 günün 135’inde yıllık izin kullandı. Yedi gün mazeret izni kullanan Erdoğan 21 gün raporlu, toplam 139 gün de görevli görünüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise göreve seçimler tekrarlandığı için 27 Haziran 2019’da başladı ve halen görevine devam ediyor. İBB Başkanı olarak geçirdiği süre 4 yıl 6 ay 13 gün oldu.

Bu sürede İmamoğlu 2019’da 29, 2020’de 29, 2021’de 25, 2022’de 50, 2023’te 68 gün olmak üzere toplam 201 gün izin yaptı.

İmamoğlu’nun 201 günlük izin süresinin 12’si Covid-19 raporu, 19’u yurt dışı görev izni, 118’i yurt içi görev izniydi. İmamoğlu’nun yalnızca 52 gün yıllık izin kullandığı görülüyor.

Sonuç olarak görev süresi neredeyse aynı olan iki liderden Erdoğan 101 gün daha fazla izin yapmış.