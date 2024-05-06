‘Erdoğan’a hakaret eden AKP’liler’ Selvi’yi kızdırdı

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi, ‘AKP adına konuşanların Erdoğan’a hakaret ettiklerini’ belirterek, bunların ‘zırvaladığını’ söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinden detaylar paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bazı AKP’lilerin Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiklerini yazdı.

Selvi, Erdoğan-Özel görüşmesinde Gezi tutuklularının gündeme geldiğini, bu görüşmeden sonra Erdoğan’ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u AKP Genel Merkezi’ne çağırdığını yazmıştı. Görüşmeden detaylar paylaşan Selvi, 28 Şubat Davası tutukluları için de Erdoğan’ın ‘İlgileneceğim’ dediğini eklemişti.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANINI KIZDIRMIŞTI

Bu detaylar başta MHP olmak üzere iktidar kanadını rahatsız etti. Öyle ki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, isim vermeden Selvi’ye yüklenmiş, X hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Ne Osman Kavalaymış arkadaş. Gezi olaylarında hükümetin en önemli görevlisi Başbakan olan, yeni sistemde bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa Kavala.”

BİRİNCİ ‘AMERİKANCI’ İLAN ETMİŞTİ

Selvi’yi hedef alanlardan biri de AKP’nin eski MHYK üyelerinden Mücahit Birinci olmuştu. “Buradan partimizin içine bir şekilde konuşlanmış ama nihayetinde temizlenecek olan, Avrupacı-Amerikancılara sesleniyorum. Bu ‘Kibritle’ oynayan ya kendini yakar ya evini yakar” diyen Birinci, şu mesajı paylaşmıştı:

“Abdulkadir Selvi’nin yazısını okudum. Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı. Daha önce onlarca kere ifade ettim. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi geleceğini cezaevinde yatan bir eylemciye bağlayamaz. Bağlamaya kalkarsa, kendisi o iple 'başka yerlere' bağlanmış demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir genel başkan bir araya geliyor. Bu zatın yazısına göre, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kavala'yı konuşacaklarmış!? Gerçekten mi? Deprem... Ekonomi... Rusya-Ukrayna... Suriye... Libya... Kapıda bekleyen göçmen krizi... Gazze... İran-İsrail... ABD seçimi... Bunlara gerek yok değil mi? Kavala'yı konuşsunlar... Kimsenin aklıyla alay etmeyin kardeşim. Ortalık yangın yeri. Siz, ‘kibriti’ konuşsunlar, çıkaralım diyorsunuz. Aklınızı başınıza alın! Buradan partimizin içine bir şekilde konuşlanmış ama nihayetinde temizlenecek olan, Avrupacı-Amerikancılara sesleniyorum. Bu ‘Kibritle’ oynayan ya kendini yakar ya evini yakar.”

'ERDOĞAN’A HAKARET EDİYORLAR'

Bu ve benzeri eleştiri yapan AKP’lilere Selvi bugünkü yazısında yanıt verdi. Bunların Erdoğan’a hakaret ettiğini belirten Selvi, yazının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti adına konuştuklarını söyleyenler ise zırvalıyorlar. Erdoğan’ı anlamıyorlar. Hatta Erdoğan’a hakaret ediyorlar. Amerika’nın istekleri bitmez diyorlar. Bugün Kavala yarın Demirtaş diye konuşuyorlar. Sorarım size Erdoğan, Amerika’nın istekleri doğrultusunda hareket eden bir lider mi? Erdoğan gerektiğinde ABD’ye kafa tutan bir lider. Erdoğan’ı Amerika’nın sözüne göre hareket eden birisi olmakla itham ediyorlar.”

MHP DE HEDEF ALMIŞTI

Gezi davasını Erdoğan-Özel görüşmesinde gündem maddesi olarak anlatan Selvi, MHP’lilerce de hedef alınmıştı.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” diye soran AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, MHP’lilerce Alevi kimliğine gönderme yapılarak hedef alınmıştı. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef almıştı.