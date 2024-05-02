Özel-Erdoğan görüşmesi: Detay veren Selvi, Saray danışmanı ve AKP’lilerin hedefinde

Saray danışmanlarından Ahmet Selim Köroğlu, Erdoğan-Özel görüşmesiyle Gezi davasının yeniden görülebileceğini yazan AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi’ye çıkıştı. Köroğlu, önce Osman Kavala’yı hedef aldı, ardından da Birinci’nin bazı AKP’lilere “Kibritle oynayan ya kendini yakar ya evini yakar” tehdidini paylaştı.

AKP’ye yakın Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugünkü görüşmesinin ana maddesinin Gezi davası tutuklularının olduğunu belirtmişti.

Gezi dosyasının yeniden görülebileceğini belirten Selvi, yapılacak itirazdan da ipuçları vermişti. Buna göre yapılacak itirazda Gezi davası tutuklularının ortadan kaldırmaya çalıştıkları iddia edilen hükümet sisteminin 2017 referandumunda zaten ortadan kalktığı; dolayısıyla ‘suç’un mağdurunun kalmadığı belirtilecek. Selvi itirazdan şu bölümü aktarmıştı: “Gezi davasında ceza verilmesine esas teşkil eden ve ortadan kaldırılmak istendiği iddia edilen Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden kastedilen ‘Başbakan’ ve ‘Bakanlar Kurulu.’ 16 Nisan 2017 referandumuyla bu iki makamın ortadan zaten kalktı.”

SARAY DANIŞMANI SESSİZ KALMADI

Ancak Erdoğan’ın talimatıyla yazılar yazdığı bilinen Selvi’nin detaylarını anlattığı bu hukuki itiraza Saray ve AKP içinden tepki geldi. Bu itirazlardan ilki Cumhurbaşkanı danışmanlarından birinden geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, isim vermeden Selvi’ye yüklendi. Köroğlu, X hesabından şu mesajı paylaştı: “Ne Osman Kavalaymış arkadaş. Gezi olaylarında hükümetin en önemli görevlisi Başbakan olan, yeni sistemde bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa Kavala.”

AKP İÇİNE MESAJ

Köroğlu, bununla yetinmedi. AKP’nin eski MHYK üyelerinden Mücahit Birinci’nin Selvi yazısı nedeniyle partisindeki bazı isimleri tehdit etmesini de retweet etti. Tweet’inden “Buradan partimizin içine bir şekilde konuşlanmış ama nihayetinde temizlenecek olan, Avrupacı-Amerikancılara sesleniyorum. Bu ‘Kibritle’ oynayan ya kendini yakar ya evini yakar” diyen Birinci, şu mesajı paylaştı:

“Abdulkadir Selvi’nin yazısını okudum. Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı. Daha önce onlarca kere ifade ettim. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi geleceğini cezaevinde yatan bir eylemciye bağlayamaz. Bağlamaya kalkarsa, kendisi o iple 'başka yerlere' bağlanmış demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir genel başkan bir araya geliyor. Bu zatın yazısına göre, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kavala'yı konuşacaklarmış!? Gerçekten mi? Deprem... Ekonomi... Rusya-Ukrayna... Suriye... Libya... Kapıda bekleyen göçmen krizi... Gazze... İran-İsrail... ABD seçimi... Bunlara gerek yok değil mi? Kavala'yı konuşsunlar... Kimsenin aklıyla alay etmeyin kardeşim. Ortalık yangın yeri. Siz, ‘kibriti’ konuşsunlar, çıkaralım diyorsunuz. Aklınızı başınıza alın! Buradan partimizin içine bir şekilde konuşlanmış ama nihayetinde temizlenecek olan, Avrupacı-Amerikancılara sesleniyorum. Bu ‘Kibritle’ oynayan ya kendini yakar ya evini yakar.”

MHP DE HEDEF ALMIŞTI

Gezi davasını Erdoğan-Özel görüşmesinde gündem maddesi olarak anlatan Selvi, MHP’lilerce de hedef alınmıştı.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor?” diye soran AKP’li yazarlardan Abdulkadir Selvi, MHP’lilerce Alevi kimliğine gönderme yapılarak hedef alınmıştı. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Özkan, Selvi’yi Alevi katliamcılarının ve savunucularının sarf ettiği ‘kılıç artığı’ ifadesiyle hedef almıştı.