Erdoğan’dan kirayı 7500 liraya çıkarmak isteyen ev sahibine: Sende vicdan var mı?

Öğretmenler Günü Programı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kiracıyla arasında geçen diyaloğu anlattı. Kirayı 7500 liraya çıkarmak isteyen ev sahibine seslenen Erdoğan, "İnsaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?" diye sordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda konuştu.

Barınma krizini ele alan ve yeni konutlar inşa ederek bu sorunu çözmeye çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, bir kiracıyla arasında geçen diyaloğu da anlattı.

Kiracının, kendisine "Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor'' sözleriyle yaşadığını anlatan Erdoğan, konuyla ilgili görüşlerini de paylaştı.

"İNSAF YA, BU NE VİCDANDIR"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"