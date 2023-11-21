Erdoğan’ın amacı koltuğunu korumak

BirGün / ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, belediye başkanı adaylarının belirlenmesi aşamasında ‘‘geçmiş hataların yapılmaması’’ vurgulandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 50+1’den vazgeçilmesi açıklaması tepkiyle karşılandı.

CHP MYK toplantısından edinilen bilgiye göre, ‘‘gölge bakanlar’’dan bir kısmı, kendi görev alanına giren konular hakkında üyelere bilgi verdi. Genel Başkan Özgür Özel ve bazı genel başkan yardımcılarının gerçekleştirdiği Hatay ziyareti de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı. CHP Lideri Özel’in, Hatay ve diğer deprem bölgesine ziyaretlerin sürmesini istediği kaydedildi.

KAPSAYICI ADAYLAR

CHP yönetimi, belediye başkanı adaylarının sahip olması gereken kriterleri de ele aldı. Özellikle uzun süredir aynı isimlerin yönettiği belediyelere işaret edilerek buralarda ‘‘özenli çalışma’’ istendi. MYK üyelerinin, liyakata, adayların yaşlarına ve kadın temsilinin geri planda kalmamasına önem verilmesini istedikleri bildirildi.

MYK gündemi hakkında açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yerel seçim hazırlıklarına dikkati çekti. Aday belirleme ve yerel işbirliklerine değinen CHP Sözcüsü Yücel, şunları söyledi: ‘‘Önümüzdeki yerel seçimde de yine halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten belediye başkan adaylarıyla seçimlere gireceğiz. Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacak. Belediye başkan adaylarımız belirlenirken aynı MYK ve gölge kabinemizde olduğu gibi mümkün olduğunca kadın temsili artırılacak, eşit temsil ilkesinin uygulanmasına özen gösterileceğini buradan bir kez daha ifade ediyorum... Seçim takvimi yaklaştıkça iller bazında, ilçeler bazında da birlikte hareket etme, ortak adayla süreci yönetme gibi durumlarla karşılaşabiliriz. CHP, 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır.’’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Anayasa ve yüzde 50+1 söylemleri hakkında söz alan MYK üyelerinin tamamının bu ifadelere tepki gösterdiği, Erdoğan’ın bir kez daha seçilmek ve devamındaki iktidarların konumunu sağlama almak için bu adımı attığı ifade edildi. AKP ile yeni Anayasa konusunda masaya oturulacak şartların olmadığı da toplantıda dile getirilenler arasında yer aldı.

MHP NASIL BAKIYOR?

Erdoğan’ın 50+1 açıklamasını değerlendiren CHP Sözcüsü Yücel, ‘‘Sayın Erdoğan’ın derdi koltuğunu koruyabilmek... Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler’’ ifadelerini kullandı. Yücel şu ifadeleri kullandı: ‘‘Sayın Erdoğan’ın derdi koltuğunu koruyabilmek, halkın sorunlarını çözmek değil. Sistemin iflasıdır, zaten halkımız iflas etmiş durumdadır, ancak denge ve denetleme mekanizmaları olmayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemize hiçbir faydası olmadığını yakın geçmişte yaşadık. Konumunu korumak için bir pozisyon değişikliği içine girmişler... Burada şunu da merak ediyoruz, sayın Devlet Bahçeli ve MHP kurmayları bu olaya nasıl bakıyorlar? Cumhur İttifakı’nda çok ciddi bir kriz olduğu ortadadır.’’