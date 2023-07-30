Erdoğan’ın başdanışmanından ‘Esenyurt cinayeti’ yorumu: Yaşasın idam

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişiyi öldüren saldırganlar için 'Yaşasın idam' paylaşımında bulundu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, idam çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz."

Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın İDÂM..!Kısasta Hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz. pic.twitter.com/L2z87hGwYE — Oktay SARAL (@oktay_saral) July 30, 2023

Öte yandan kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin zanlılardan Murat Özer gözaltına alınırken, diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.