Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Erdoğan’ın başdanışmanından ‘Esenyurt cinayeti’ yorumu: Yaşasın idam

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde iki kişiyi öldüren saldırganlar için 'Yaşasın idam' paylaşımında bulundu.

Güncel
  • 30.07.2023 17:20
  • Giriş: 30.07.2023 17:20
  • Güncelleme: 30.07.2023 17:30
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Erdoğan’ın başdanışmanından ‘Esenyurt cinayeti’ yorumu: Yaşasın idam
Fotoğraf: AA

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tekel bayisinde iki kişinin öldürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, idam çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam. Kısasta hayat vardır aksi halde ailelerin yüreği soğumaz." 

Öte yandan kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin zanlılardan Murat Özer gözaltına alınırken, diğer üç şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Esenyurtta tekel bayisine silahlı saldırıda yeni detaylar: 1 kişi yakalandı
BirGün'e Abone Ol