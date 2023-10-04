Eren Erdem'den "havuz medyasıyla iş birliği yapılıyor" iddialarına yanıt: Sizlerin bildiği bel altı taktikleri bilmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Yandaş medyada adaylarımızı itibarsızlaştırmak adına yapılan ahlaksız haberleri izliyor ve lanetliyoruz. Bizler sizlerin bildiği bel altı taktikleri bilmeyiz. O taktiklerle kazanmayı tercih etmeyiz. Gerek bu haberleri yaptıranlara, gerek bu haberler üzerinden partimizi bölmeye çalışanlara sözümüz şudur; CHP’nin yakasından düşün" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yerel seçimler öncesi CHP'nin belediye başkanı adayları ile ilgili medyada yer alan bazı haberlere bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Erdem'in açıklaması şöyle:

"BİZLER, SİZLERİN BİLDİĞİ BEL ALTI TAKTİKLERİ BİLMEYİZ"

"CHP 100 yıllık bir partidir. Bu süreçte pek çok saygı duyulacak demokratik gelenek ve birikim oluşturmuştur. Yandaş medyada adaylarımızı itibarsızlaştırmak adına yapılan ahlaksız haberleri izliyor ve lanetliyoruz. Bizler sizlerin bildiği bel altı taktikleri bilmeyiz. O taktiklerle kazanmayı tercih etmeyiz. Gerek bu haberleri yaptıranlara, gerek bu haberler üzerinden partimizi bölmeye çalışanlara sözümüz şudur; 'CHP’nin yakasından düşün!' Bu hususta, gerek ilgili haberlere; gerek bu haberler üzerinden manipülasyon yapanlara yönelik hukuki süreçleri başlattığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Altan Sancar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in CHP'lilere mesaj atarak takip önerisi verdiği Haber2024 adlı bir hesap olduğunu ve bu hesabın daha önce “sosyal_haber” adını kullanarak parti içindeki “zoom” krizini yaratan videoyu ilk paylaşan hesap olduğunu iddia etmiş, CHP içinden bir grubun da havuz medyasıyla iş birliği yaptığını öne sürmüştü.