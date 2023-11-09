Erkan Baş: Yargı darbesi girişimini hep birlikte püskürteceğiz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve parti sözcüsü Sera Kadıgil, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Erkan Baş, Yargıtay'ın hamlesinin bir yargı darbesi girişimi olduğunu ve kendileriyle dayanışma gösterenlerle birlikte püskürteceklerini söylerken Seda Kadıgil ise "Kendisini devletin sahibi zanneden herkes bilmelidir ki ortada bir anayasa yoksa bir devlet de yoktur" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve parti sözcüsü Sera Kadıgil, Yargıtay'ın, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yargıtay'ın AYM kararını tanımadığını vurgulayan Erkan Baş, AYM'nin 153. maddesindeki kesinlik hükmünü hatırlatarak herkesi bağladığını söyledi.

AYM kararını uygulamayanlara "Siz kimsiniz" diye seslenen Baş, Yargıtay'ın TBMM'ye Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik 'talimatına' da tepki gösterdi.

"HALK İRADESİNİN ÜSTÜNDE İRADE YOKTUR"

Baş, "Halkın iradesinin üstünde irade yoktur. Dün itibariyle açık ve net bir yargı darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Buna karşı tepki gösterecek miyiz? Tüm milletvekillerinin şu an karşı karşıya olduğu soru budur" dedi.

"KABUL EDERSEK TAŞ DEVRİNE DÖNECEĞİZ"

Erkan Baş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yargı kararını kabul edersek taş devrine döneceğiz. İktidarın istediği de bu olabilir ama bunu kabul etmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye bugünlere, iktidarın hedef seçtiklerini haksız ve hukuksuz şekilde hedef haline getirmesiyle geldi. Buna karşı hep birlikte direnme çağrısı yaptık."

"MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞTÜK"

Bugün TBMM'de bulunan bütün muhalefet partileriyle görüştüklerini belirten Erkan Baş, muhalefet partilerine verdikleri destek sebebiyle teşekkür etti. Muhalif bütün siyasi partilerin net bir duruşa sahip olduklarını gözlemlediklerini belirten Erkan Baş, "Umarım yargı darbesi girişimini hep birlikte püskürteceğiz" dedi.

"TBMM'ye düşen, AYM kararının uygulanması konusunda ısrarcı olunmasıdır" diyen Baş, tüm demokratik kitle ve meslek örgütleriyle siyasi partilerin ortak bir tavır içinde olmaları gerektiğini ifade etti.

KADIGİL: "KILIF UYDURMAYA GEREK DUYMUYORLAR"

Erkan Baş'ın ardından konuşan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise hukuki açıdan tartışılacak bir durum olmadığını belirtirken kararı savunan AKP ve MHP'lilere cevap vermek istediğini belirtti ve şunları söyledi:

"Bu karar aslında bir darbe girişimi belgesi. İlk kez 20 yıllık iktidarında artık AKP-MHP iktidarı anayasaya uymadıklarına kılıf uydurmaya gerek duymuyorlar."

"ORTADA BİR ANAYASA YOKSA DEVLET DE YOKTUR"

AYM üyelerine suç duyurusunda bulunan Yargıtay üyelerine "Siz kim oluyorsunuz" diye seslenen Kadıgil, "Kendisini devletin sahibi zanneden herkes bilmelidir ki ortada bir anayasa yoksa bir devlet de yoktur, cumhurbaşkanı da bakan da yoktur" dedi.

Sera Kadıgil, sözlerini kendileriyle dayanışma gösteren herkese teşekkür ederek sonlandırdı.