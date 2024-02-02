Erkan'ın istifasının ardından CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada “Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili açıklamalar sürüyor.

CHP'den ilk açıklama İktisatçı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karatepe, “Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir” dedi.

Karatepe'nin açıklaması şöyle:

"Merkez Bankası Başkanı H. Gaye Erkan’ın istifa etmesi sürpriz değil. Erdoğan güçlü bir biçimde sahip çıkmamıştı. Gideceği belli idi. Bilinmeyen şey zamanlamasıydı.

Yerine gelecek olanın da pek farklı işler yapması beklenmiyor.

Ekonomi yavaşlamaya, işsizlik ve yoksulluk ise artmaya devam edecektir.”