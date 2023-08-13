Erkek şiddeti bitmiyor: Boşanma aşamasında olduğu kanser hastası kadını vurdu!
Ankara'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralanan Ş.C'nin bir süreden beri kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.
Ankara'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından silahla vurularak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi'nde 36 yaşındaki Y.C., boşanma aşamasında olduğu 34 yaşındaki Ş.C.’yi evde bulunan silahla bacağından vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.C'nin bir süreden beri kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.
Bu arada olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.