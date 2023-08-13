Erkek şiddeti bitmiyor: Boşanma aşamasında olduğu kanser hastası kadını vurdu!

Ankara'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla yaraladı. Kaçan zanlı polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralanan Ş.C'nin bir süreden beri kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.

Kadın 13.08.2023 14:37 Giriş: 13.08.2023 14:37

Güncelleme: 13.08.2023 14:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA