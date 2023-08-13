Esenler'de bir şahıs, taksiyi durdurup yere düşen telefonu çaldı
Esenler’de, taksi ile seyir halinde olan bir kadın, geçtiği sokakta bir kadının telefonunu yere düşürdüğünü fark etti. Taksiyi durduran kadın, yere düşen telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti.
İstanbul Esenler'de taksi ile sokaktan geçen bir kadın, o anda yakınındaki bir binadan çıkan S.K.'nin düşürdüğü telefonu fark ederek aracı durdurdu. S.K. binadan uzaklaşırken taksiden inen kadın telefonu çalarak aynı araçla sokaktan ayrıldı.
Edinilen bilgiye göre 8 Ağustos Salı günü Esenler Havaalanı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.K. isimli kadın apartmandan çıktığı esnada telefonunu yere düşürdü. S.K. yere düşen telefonunu fark etmeden yoluna devan ederken o esnada taksiyle sokaktan geçen başka bir kadın telefonu fark etti.
Taksiden inen kadın telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde S.K'nın telefonu yere düşürdükten sonra yoluna devam ettiği, taksiden inen kadının da telefonu alıp taksiye bindiği görülüyor.