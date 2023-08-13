Esenler'de bir şahıs, taksiyi durdurup yere düşen telefonu çaldı

Esenler’de, taksi ile seyir halinde olan bir kadın, geçtiği sokakta bir kadının telefonunu yere düşürdüğünü fark etti. Taksiyi durduran kadın, yere düşen telefonu aldıktan sonra yine aynı taksiye binerek yoluna devam etti.

Güncel 13.08.2023 10:28 Giriş: 13.08.2023 10:28

Güncelleme: 13.08.2023 11:09 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA