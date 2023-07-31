EŞİK’ten Aile Bakanı Göktaş’a: Nafaka hakkına dokunmak da şiddet biçimidir

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) platformu, geçtiğimiz günlerde süresiz nafaka hakkını hedef alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı eleştiren bir açıklama yayımladı. EŞİK, nafaka hakkına göz dikmenin de bir şiddet biçimi olduğunu hatırlatırken bazı verilere de dikkat çekti.

Nafaka hakkını kısıtlamayı dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı eleştiren EŞİK, iktidarın bu planı uzun süredir düşündüğünü ve dile getirilen uygulamanın da bir şiddet biçimi olduğunu söyledi.

EŞİK, Göktaş’ın dile getirdiği uygulamayı iktidarın uzun süredir planladığını vurgularken “Zira nafaka hakkının sınırlandırılması iktidarın seçim sonrasına ertelenen bir ‘seçim vaadi’ idi. Esasen kadın haklarına dair birçok konuyu tartışmaya açan 2016 TBMM Boşanma Komisyonu Raporunda yer alan, o tarihten bu yana raftan bir indirip bir kaldırılan başlıklarından biriydi” ifadelerine yer verdi.

EŞİK’in açıklamasında Medeni Kanun’un 175. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde yoksulluk nafakasının süresiz olduğunun belirtildiğine ve kadının çalışması ya da başka kaynaklardan geliri olması halinde yoksulluk nafakasına mahkemelerin hükmetmediğine dikkat çekildi.

Açıklamada Göktaş’a “Başında olduğu kurumun asıl önceliğinin; ‘erkek mağdurlar’ değil, kadınlar ve çocuklar olduğunu hatırlatıyoruz” denirken kadınların nafaka hakkına göz dikmenin de bir şiddet biçimi olduğu ifade edildi.