Esitaş’ta Birleşik Metal-İş’e üye işçi atıldı

Emek Servisi

Kocaeli Dilovası İmes Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Arteche Türkiye (Esitaş Elektrik) işyerinde çalışan işçiler, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olduktan sonra işten atıldı.

Kısa süre önce işyerinde çoğunluk sağlandı ve sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti başvurusu yaptı.

Yetki belgesinin sendikaya ulaşmasının ardından şirket yönetimi bir işçiyi işten çıkardı.

Birleşik Metal-İş’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada,

“Sendikamızın işyerinde başvurusunun duyulması üzerine sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen Genel Müdür, 1 üyemizi ‘Seni evinden aldırırım’ diye tehdit de ederek işten çıkardı. Bu gelişmeler üzerine işçiler, anayasal haklarına ve işlerine sahip çıkmak için ve işten atılmalara yönelik tepkilerini gösterdi. İşçilerin sendikaya üye olma hakkı sadece Anayasa’da değil, ülkemizin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız tarafından da güvence altına alınmıştır. Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmış ve cezai yaptırıma bağlanmıştır. İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa, işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve atılan işçi, derhal geri alınmalıdır. Arteche Türkiye (Esitaş Elektrik) işçileri sendikalı çalışma hakkı için kararlılar. Bu hakka sahip çıkmayı sürdürüyorlar. Bizler, Birleşik Metal-İş üyesi metal işçiler olarak, haklarını almak ve aramıza katılmak için mücadele veren Arteche Türkiye (Esitaş Elektrik) işçilerinin yanındayız.”