Eski CHP İstanbul İl Başkanı ve PM Üyesi Salıcı: Mahcubiyetçi değişime geçit vermeyiz

CHP İstanbul İl Kongresi'nde "değişim" tartışması yaşandı. CHP Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Kongresi’nde "Birisinin değerli dostumuz Özgür Özel’e burada bir değişim tartışması olmadığını, eğer yoksa söylemesi lazım. Eğer varsa açık açık çıkıp ‘biz değişimden yanayız, kazanırsak Kemal Kılıçdaroğlu dahil değiştireceğiz’ demesi lazım. Mahcubiyetçi değişime geçit veremeyiz." dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde "değişim" tartışması yaşandı. CHP Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Kongresi’nde; “Sayın Kumkumoğlu (Ali Kemal Kumkumoğlu) güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki, ‘Özgür Çelik, televizyona çıktı ben sayın Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim seçilirsem’ dedi. Ben onu dinlemedim, duymadım da eğer öyle dediyse saygı duyarım. Ama sayın Kumkumoğlu, sayın Özgür Özel’in bundan haberi yok. Sayın Özgür Özel’in beyanı var ben dinledim. Diyor ki, ‘İstanbul seçim sonuçlarını bekliyoruz. Değişim kazanırsa işimiz kolay. Değişim kaybederse başa baş bir yarış olacak’ diyor. Özgür’ün bundan haberi yok, birisinin değerli dostumuz Özgür Özel’e burada bir değişim tartışması olmadığını, eğer yoksa söylemesi lazım. Eğer varsa açık açık çıkıp ‘biz değişimden yanayız, kazanırsak Kemal Kılıçdaroğlu dahil değiştireceğiz’ demesi lazım. Mahcubiyetçi değişime geçit veremeyiz." dedi.

Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in il başkanlığı için aday olduğu kongre devam ederken CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kongrede söz aldı. Salıcı'nın konuşmasının satır başları şöyle:

Kaftancıoğlu'na teşekkür borcumuz var: "Canan Kaftancıoğlu bizim il başkanımız, altı yıla yakın benden daha uzun, bizim Canan Kaftancıoğlu’na bir teşekkür borcumuz var. CHP’de değerli hatipler hep bedel ödemekten bahseder çoğu zaman kendisi bedel ödememiştir o kadın bedel ödedi. O bedeli senin, benim, CHP’nin siyasi mücadelesi devam etsin diye ödedi. Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkacağız. Yarışlı bir ortamdayız, yarışın taraflarında bir tanesi de sayın İmamoğlu, öyle görünüyor. Sayın İmamoğlu da bedel ödüyor, Canan Kaftancıoğlu’na sahip çıkarken sayın İmamoğlu’nu da kenara itmeyeceğiz ona da sahip çıkacağız. 2019 İstanbul yerel seçimleri İstanbul’a iki önemli aktör kazandırdı biri Kaftancıoğlu biri İmamoğlu. İkisi de AKP’nin, hatta doğrudan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefi altında, yargı kararları çerçevesi altında siyasi yasak uygulamaya çalışıyorlar, bize düşen görev ikisine de sahip çıkmak."

Sorunu, sadece Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirmek doğru değil: "O gece bazı arkadaşlarımız değişim, yenilenme bu konuda bir aydınlanma yaşadılar. Partinin sorunları olduğunu görüyorum, bu sorunları yakıcı sorunlar olduğu görüyorum ama bu sorunları tek başına, sadece, biricik Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben sorumluluğumu üzerime alıyorum, bugün MYK üyesi değilim ama sorumluluk sadece bende değil. PM’nin, milletvekili arkadaşlarımızın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sorumluluğu var. Hatta en büyük sorumluluk da Kemal Kılıçdaroğlu’nun, adayımız olduğu için. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nu günah keçisi haline getirmeye kalkarsak, her şeyi onun sırtına yüklemeye kalkarsak, sorunu sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğundan ettiğimiz zaman çözeceğiz anlayışına kapılırsak yanlış yaparız arkadaşlar."

650 kişi için bilboard astırmak israftır: "Bir iki tavsiyem var, ağabey tavsiyesi diye kabul etsin sayın Özgür Çelik kardeşim. Anadolu yakasından geliyorum, gelirken bayağı bir bilboard gördüm, hepsinde yakışıklı bir fotoğrafı vardı Özgür’ün. Bizim kongremizde 600 seçilmiş delegemiz, 50 civarında da doğal delegemiz var. 650 kişiyi etkilemek için İstanbul’un 3 bölgesine bilboard astırmak israftır kardeşim. Partinin meselelerini lider yarışına döndürmemiz lazım. Soğukkanlı konuşabiliyor olmamız lazım. Birbirimizle kucaklaşabiliyor olmamız lazım."

Mahcubiyetçi değişime geçit vermeyiz: "Sayın Kumkumoğlu (Ali Kemal Kumkumoğlu) güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki, ‘Özgür Çelik, televizyona çıktı ben sayın Kılıçdaroğlu’na destek vereceğim seçilirsem’ dedi. Ben onu dinlemedim, duymadım da eğer öyle dediyse saygı duyarım. Ama Sayın Kumkumoğlu, Sayın Özgür Özel’in bundan haberi yok. Sayın Özgür Özel’in beyanı var ben dinledim. Diyor ki, ‘İstanbul seçim sonuçlarını bekliyoruz. Değişim kazanırsa işimiz kolay. Değişim kaybederse başa baş bir yarış olacak’ diyor. Özgür’ün bundan haberi yok, birisinin değerli dostumuz Özgür Özel’e burada bir değişim tartışması olmadığını, eğer yoksa söylemesi lazım. Eğer varsa açık açık çıkıp ‘biz değişimden yanayız, kazanırsak Kemal Kılıçdaroğlu dahil değiştireceğiz’ demesi lazım. Mahcubiyetçi değişime geçit veremeyiz. Eğer görüşümüz değişimden yanaysa başım üstüne, çıkarız göğsümüzü gere gere kendi görüşümüzü söyleriz. Eğer görüşümüz mevcut genel başkanın devam etmesi, ama partide birçok değişikliğin, yenilenmenin yapılması, uzun vadeli yapısal reformların önünün açılmasıysa bunu da çıkıp benim söylediğim gibi söylersiniz.”