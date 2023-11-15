Eski İstihbarat Başkanı Uzun'dan Bahçeli'ye: Sinan Ateş'i başkentin ortasında öldürten partili kim?

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Anayasa Mahkemesi ve Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim?" diyerek tepki gösterdi.

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, partisinin dün yapılan grup toplantısında AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef göstererek, "Türk Devleti'yle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelİ'ye tepki gösterdi.

"ANKARA'YI 'KANDİL'E ÇEVİREN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?"

Sosyal medya hesabından, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in geçtiğimiz yıl Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesini hatırlatan Sabri Uzun, "Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim? Siz, Ankara’yı 'Kandil’e' çeviren değil misiniz?" dedi.

Sinan Ateş kardeşimizi Başkent’in ortasında, Cuma namazı çıkışında öldürten partili kim?

Siz, Ankara’yı “Kandil’e” çeviren değil misiniz? — Sabri Uzun (@SabriUzun28) November 15, 2023

NE OLMUŞTU?

MHP'nin dün TBMM'deki grup toplantısında AYM'yi ve Başkanı'nı hedef gösteren Devlet Bahçeli,

"AYM Başkanı, Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk Devleti'yle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır" demişti.