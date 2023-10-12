Eski Kuzey Kıbrıs Başbakanı Sibel Siber gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs'ta yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Sİber gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs'ta eski Başbakanı Sibel Siber gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs'ta yürütülen "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltına alınan eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, polis tarafından gözaltına alındı.

Yargı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, halen doktorluk yapan Siber hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması üzerine geçen ay başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandı.

Siber'in soruşturmaya dahil edilme gerekçesiyle ilgili bilgi verilmedi.

Kuzey Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesi'ni sahte reçetelerle zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla doktor, eczacı ve eczane çalışanlarından oluşan 40 şüpheli soruşturmaya dahil edildi.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk kadın Meclis Başkanı ve Başbakanı" unvanını taşıyan Siber'in emniyetteki işlemleri sürüyor.