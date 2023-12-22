Eski vekilin şirketi toprağı zehirliyor!

Hatay’da eski AKP Milletvekili Eraslan’ın ortağı olduğu şirketin fabrikasının atıkları doğaya salınıyor. Atıklar nedeniyle 50'nin üzerinde zeytin ağacı kuruyan üretici Sürmeli: “Arazimi satmam için baskı yapıyorlar.”

Uğur ŞAHİN

Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Seferli Mahallesi'nde bulunan Karagönler Zeytinyağı Fabrikası, atıklarını doğaya saçıyor. Eski AKP Milletvekili Mehmet Eraslan’ın ortağı olduğu şirketin fabrikasının atıkları nedeniyle bir üreticinin tam 55 zeytin ağacı kurudu. Atıklar nedeniyle ağaçların kuruduğunu da bilirkişi tespit etti.

Altınözü’nde üreticilik yapan Mehmet Cuma Sürmeli, 2019 yılından beri arazisine atık akıtan şirketten defalarca şikâyetçi oldu ancak bir türlü sonuç alamadı. Üretici, hem Altınözü Kaymakamlığı’na hem Altınözü Belediyesi’ne hem de CİMER’e başvurdu.

ATIK HAVUZU SIZDIRIYOR

Sürmeli, Altınözü Kaymakamlığı’na sunduğu dilekçede, “Ekip büyüttüğüm zeytin ağaçlarım fabrikadan gelen atık sebebiyle kurumuşlardır. 12 bin 800 metrekare alana sahip bu araziden atık sebebiyle herhangi bir verim alamamaktayım” ifadelerini kullandı. Sürmeli, fabrikanın temizleme havuzunda eksikler olduğu, bunun da çevreye ve doğaya ciddi zararlar verdiğini kaydederek Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Üretici Sürmeli, şirket yönetiminden şikayetçi oldu. Fakat bir türlü sonuç alamadı. Bu esnada arazisine atık akmaya da devam etti.

SATIŞA ZORLUYORLAR

Sürmeli’nin Avukatı Ali Habib’in başvurusu üzerine ise Altınözü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. “Karangönler Zeytinyağı A.Ş.” hakkında mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu şirketin “kasıtlı olarak, tüm şikâyetlere rağmen fabrika atığı olan pis suları Sürmeli’nin arazine akıttığı” belirtildi. Dilekçede, “Davalı şirket aynı işlemi başka bir parsele uygulamış, mal sahibini satışa zorlayarak söz konusu parseli şirket veya şirket sahipleri ucuza satın almıştır. Aynı amaçla müvekkil parsele de pis sularını akıttığını düşünmekteyiz” denildi.

TOPRAĞIN VERİMİ GİTTİ

Açılan dosya kapsamında mahkeme, bölgede bilirkişi heyetinin keşif yapmasını istedi. Bunun üzerine arazide 10 Ekim tarihinde keşif yapıldı. Heyet, 13 Kasım’da mahkemeye sunduğu raporda, atık havuzundan sızıntı meydana geldiğini, bu nedenle de 45 zeytin ağacının tamamen kuruduğunu ifade etti. Sürmeli’nin bu nedenle uğradığı zararın da 92 bin 925 TL olduğu bildirilirken raporda, “atık sızıntıları nedeniyle toprağın asitlendiğinin altı çizilerek” şunlar dile getirildi:

“Sızdırmaz özellikte olması gereken havuzdan sızıntı olduğu, sızmanın engellemesi amacıyla ikinci bir havuz yapıldığı ancak o havuzdan da parsele sızıntı olduğu, o havuzun da sızdırmaz yapıda olmadığı, bunun engellenmesi amacıyla kanal açıldığı ancak kanal içerisinde de sızıntı olduğu ve sızıntının birikmesini önlemek için kanala ve havuzlara pompa konulduğu görülmüştür.”

KİMSE DOKUNAMIYOR

Arazinin sahibi Mehmet Cuma Sürmeli, BirGün’e yaptığı açıklamada, arazisine yıllardır atık akıtıldığını söyledi. “Bu fabrikanın sahibi eski AK Parti Milletvekili Mehmet Eraslan olduğu için, belediye de kaymakam da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bir şey yapmıyor” diyen Sürmeli, şöyle devam etti: “Önce bir başka kişi, sonra da halamlar, sırf bu fabrika nedeniyle tarlalarını onlara yok pahasına sattılar. Bir biz kaldık. Bize de arsamızı satmamız için baskı yapıyorlar fakat satmayacağım.”

“Bir meblağ çıkarıldı ama ben para istemiyorum” diyen Sürmeli, “Tek derdim, bunlar doğaya zarar vermesin. Şirket, maliyet nedeniyle fabrikaya arıtma sistemini düzgün kurmuyor. Onların yüzüne derelerde kuşlar bile ötmez oldu. Kokudan, pislikten durulamıyor. Önceden araziden 2 ton 600 kilo yağ alıyordum, bu sene sadece 600 kilo yağ çıktı.”

2006’da yürürlüğe giren “Çevre Koruma ve Atık Yönetmeliği Yasası” ile zeytin üretiminde oluşan ve “karasuyu” adı verilen atıkların doğaya bırakılması yasaklanmıştı.

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SIZINTIYI ŞİRKET DE BİLİYOR

Geçen yıl 25 Mart’ta şirketten Altınözü Kaymakamlığı’na gönderilen bir yazıda, sızıntının tespit edildiğinin bildirilmesi dikkat çekti. Sızıntı nedeniyle ek bir havuz yapıldığını kaydeden “Karangönler Zeytinyağı Gıda” isimli şirket, sızıntıya acil müdahale gerçekleştirdiklerini iddia ederek, ek bir havuz yapıldığını aktardı.