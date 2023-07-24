Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı
Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Eskişehir'de yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi.
Ankara-Eskişehir seferini yapan Adem Ulutaş (54) idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Ateş'in (29) kullandığı TIR'a çarptı.
Kazada otobüsteki 22 yolcu ile TIR şoförü Ateş, yaralandı.
Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.