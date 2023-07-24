Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı

Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Güncel
  • 24.07.2023 17:27
  • Giriş: 24.07.2023 17:27
  • Güncelleme: 24.07.2023 17:33
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Eskişehir'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 23 yaralı
Fotoğraf: DHA

Eskişehir'de yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir yolu 9'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ankara-Eskişehir seferini yapan Adem Ulutaş (54) idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Ateş'in (29) kullandığı TIR'a çarptı.

Kazada otobüsteki 22 yolcu ile TIR şoförü Ateş, yaralandı.

Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çin’de okulun spor salonunun çatısı çöktü: 11 ölü, 4 yaralı
Akbelende çevre savunucularına jandarma müdahalesi: Gözaltı ve yaralılar var
BirGün'e Abone Ol