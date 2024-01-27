Eskişehir'deki atık ayrıştırma tesisinde bir bebeğe ait cansız beden bulundu

Eskişehir'de, şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde; görevliler, bant üzerindeki bir poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde bulunan bebeğin cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, cansız bebek bedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Kasım 2021'de yine ayrıştırma bandında bir kız bebek cesedi daha bulunmuştu.