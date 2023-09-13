Evini fahiş fiyattan satışa çıkaran kişiye 349 bin lira ceza

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, evini fahiş fiyattan satışa çıkaran bir kişiye 349 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı ve denetimlerin süreceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci el konut piyasasında spekülasyon yapmak isteyenlere karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda kesilen bir para cezasını da aktaran Mahmut Gürcan şu paylaşımı yaptı:

"İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor!

Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir. Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."