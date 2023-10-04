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Fabrikalar kapandı, çalışanlar sokağa atıldı

Çalışma Yaşamı
  • 04.10.2023 06:00
  • Giriş: 04.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 04.10.2023 07:34
Fabrikalar kapandı, çalışanlar sokağa atıldı
BAYTEKS işçileri, fabrikanın önünde toplandı. (Fotoğraf: X / Antep Postası)

Emek Servisi

Fabrikaların aniden kapanmasıyla yüzlerce işçi, işsiz kaldı. Antep ve Kilis’te iki fabrika kapandığını açıkladı. İşçiler ise fabrikaların önünde toplandı.

Kilis’te yaklaşık bin çalışanın olduğu BAYTEKS fabrikası kapandı. Yüzlerce işçi işsiz kaldı. Fabrikanın neden kapatıldığı bilinmezken işçiler, fabrikanın yeniden açılmasını istiyor. Antep’te ise Folyopak Ambalaj fabrikasının da kapattığını açıkladı. Fabrika patronu herkesin tazminatını vereceğini söylediği ancak vermediği iddia edildi. İşçiler fabrikada toplandı.

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