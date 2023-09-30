Failler zamanaşımına sığınıyor

30 yıl önce JİTEM tarafından katledilen Abdülmecit Baskın dosyasının zamanaşımı süresi bugün doluyor. Eren Baskın, “Babamın katili Ağarlardır, Ekenlerdir” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Ankara davasında yer alan Abdülmecit Baskın dosyasının zamanaşımı bugün doluyor. Altındağ Nüfus Müdürü Baskın’ın 30 yıl önce faili meçhul cinayete kurban gitmesinin üzerinde geçen onlarca yıla rağmen failleri hâlâ ceza almadı. Baskın’ın oğlu Eren Baskın ise adalet mücadelesini sürdürüyor.

KATİLLERİ BİLİYORUM

2 Ekim 1993 yılında gözaltına alındıktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan babası hakkında BirGün’e konuşan Eren Baskın, “Ölüm, cinayet, faili meçhul gibi kelimelerle çok erken yaşta tanıştığıma inanıyorum, aslında bu durum devlet babanın göğsüme iliştirdiği bir madalya gibiydi” dedi.

Devletlerin mihenk taşının yurttaşların yaşam hakkının korunması olduğunu söyleyen Baskın, “Bir gün gerçek adaletin gelebileceğine dair tüm umutlarımı yitirmeme sebep oldu. 30 Eylül günü eve geliş saatini geçiren babam Mecit Baskın’ın tam 15 yıldır eve haber vermeden geç geldiği görülmemişti. 2 gün sonra evi arayan polisler, Ankara gölbaşı mevkiindeki cesedin benzer özellikler gösterdiği için aileyi teşhis işlemi için adli tıpa çağırmıştı ve 2 Ekim akşamı evimize kara bir bulut çöktü” dedi. Babası Mecit Baskın’ın faili meçhul cinayete kurban gittiğini hatırlatan Baskın, “Zamanla Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Korkut Eken gibi isimlerle de aşina olmaya başladım, bu insanların babamın katili olduğunu biliyordum ama sebebini öğrenememiştim. Hiçbir zaman ‘Bunun için mi öldürmüşler’ diyebileceğim bir cevapla karşılaşmadım, hoş bir insanın hayatına kastedebilecek ne olabilir ki? Ölüm, cinayet, faili meçhul gibi kelimelerle çok erken yaşta tanıştığıma inanıyorum, aslında bu durum devlet babanın göğsüme iliştirdiği bir madalya gibiydi” ifadelerini kullandı.

HUKUKU BİTİRDİLER

Baskın, cinayetten 20 yıl sonra eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Mecit Baskın Cinayetini kendisinin de içinde bulunduğu ekip tarafından işlendiğini söylediğini belirtti. “Çarkın, olay yeri incelemesine götürüldü ve vermiş olduğu ifade ile anlatımları ‘bire bir örtüştüğü’ için tutuklanarak cezaevine gönderildi” diye konuşan Baskın, “Çarkın, Mecit Baskın’ı öldürme emrini Mehmet Ağar, Korkut Eken ve İbrahim Şahin'den aldığını beyan etti. 2013 yılında ilk duruşmada Çarkın, tüm söylemlerinin arkasında olduğunu ve farklı isimlerinde öldürülme olaylarını mahkemede anlatacağını söyledi. Tüm gerçekliklere, itiraflara, yer gösterme işlemlerine, mahkemede dinlenen onlarca tanık beyanına rağmen sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme yazmış olduğu kararda tüm sanıklar açısından ‘masumiyet karinesi’ ilkesine dem vurdu” dedi. Baskın son olarak şunları söyledi: “11 yıl süren yargılamada devlet erkânı organize şekilde işlenen bu kötülüklerin üstünü örtmek adına hukuk kuramlarını yerle bir etti. 4 ay boyunca bir gerekçeli karar yazamayan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın bugün zamanaşımına tabi olacağını bildiğinden verdiği hukuksuz kararın unutulacağını ve okların zamanaşımı ile ilgili olan genel sorunlar üzerine çekileceğini de çok iyi hesap etmiş oluyor.”