Faize depremden daha çok kaynak

2024 Yılı Bütçe Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu. Vergi yükünün adil dağıtılmadığı bütçe teklifinde faiz giderlerine deprem harcamalarından daha yüksek kaynak ayrıldığı ortaya çıktı.

Havva GÜMÜŞKAYA

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar, gelecek yıl ağır vergilerle de sınanacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün sunumu yapılan 2024 Yılı Bütçe Teklifi, vergi yükünün adil dağıtılmadığını ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan teklife göre, 2024 yılında 11 trilyon 89 milyar lira gideri, 8 trilyon 437 milyar 100 milyon lira da gelir bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 6,4 olacağını açıkladı. Komisyonda 24 Kasım’da tamamlanacak görüşmeler, gelecek haftadan itibaren kurumların bütçe teklifleri üzerinden sürecek.

VERGİLER ARTACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda, 2024 yılında vergi gelirlerinin yüzde 73,5 oranında artarak 7 trilyon 407,7 milyar liraya ulaşacağının tahmin edildiğini açıkladı. Deprem harcamaları hakkında da konuşan Yılmaz, “2024 yılı bütçemizde afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bu tutarın GSYH’ya oranı yüzde 2,5 seviyesindedir” dedi. Ancak bütçe giderleri arasında faiz harcamalarına deprem harcamalarının üzerinde kaynak ayrıldığı da dikkati çekti. Bütçe teklifine göre gelecek yıl faize 1 trilyon 254 milyar lira ödenmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK ARTIŞI BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, işsizlik beklentilerini de açıkladı. Buna göre iktidar, 2024 yılında işsizlik oranını yüzde 10,3 olarak gerçekleşeceğini öngördü. Yılmaz, işsizlik verileri hakkında, “Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artacağı ve işgücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşeceğini tahmin etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

GELİR-GİDER DAĞILIMI

BÜTÇEDEKİ BAZI GİDERLERİN DAĞILIMI

Savunma ve güvenlik harcaması: 1 trilyon 133 milyar 500 milyon lira

Eğitim harcaması: 1 trilyon 615 milyar lira,

Sağlık harcaması: 1 trilyon 650 milyon lira

Sosyal yardımlar: 497 milyar lira

Tarım sektörüne: 384 milyar lira