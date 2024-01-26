Fatih Altaylı: Turhan Çömez’in haberi bile yoktu, Buğra Kavuncu ise çok mutsuz

Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti'nin Balıkesir ve İstanbul adayları olarak açıklanan Turhan Çömez ile Buğra Kavuncu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Çömez’in aday gösterileceğinden haberi dahi olmadığını iddia eden Altaylı, İstanbul adayı Buğra Kavuncu’nun da aday gösterilmekten çok mutsuz olduğunu öne sürdü.

Yerel seçimlere herhangi bir ittifak çatısı altında girmeme kararı alan İYİ Parti'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Buğra Kavuncu, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise kendi seçim bölgesinden büyükşehir belediye başkanı adayı oldu.

İYİ Parti'nin adayları seçim çalışmalarına başlarken Gazeteci Fatih Altaylı ise iki büyükşehir adayı ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Altaylı, kendisine ait internet sitesinde yayımlanan "Zaruri bir yazı" başlıklı yazıısnda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turhan Çömez'in aday gösterileceğinden haberi olmadığını hatta daha önce kendisine ulaştırılan bu teklifi reddettiğini öne sürdü. Altaylı, Çömez'in hâlâ çok öfkeli olduğunu yazdı.

Öte yandan partinin İstanbul adayı Buğra Kavuncu’nun aday gösterildiği için mutsuz olduğunu yazan Altaylı, Kavuncu'nun bu teklifi mecburen kabullendiğini iddia etti.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İYİ Parti’de iktidara hâlâ muhalefet eden tek isim olarak göze çarpan Dr. Turhan Çömez Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Bununla ilgili olarak da, Turhan Çömez’e eleştiriler başladı.

Peki ben size “Turhan Çömez’in aday gösterileceğinden haberi bile yoktu” desem ne dersiniz!

“Saçmalama” diyeceğinizi tahmin ediyorum ama emin olun ki saçmalayan ben değilim.

Durum bu.

Meral Akşener, Dr. Turhan Çömez’e Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifini götürünce, Çömez bu teklifi hiç düşünmeden reddetti.

'Meral Hanım, CHP ile seçim işbirliğini yurt sathında yapmak zorunda değildik ama işbirliğini toptan reddetmek yerine bölgesel olarak il bazında yapma kapısını açık bıraksa idik, Balıkesir’e seve seve aday olurdum ve kazanırdık. Fakat şu anda burada aday gösterilmem bir işe yaramaz ve beni de zora sokar. Teşekkür ederim. Aday olmak istemiyorum' diye özetlenebilecek bir yanıt verir.

Ancak Akşener, Turhan Çömez’in bu yanıtına rağmen Çömez’in adaylığını, Çömez’in bulunmadığı bir ortamda açıklar ve Turhan Çömez aday olduğunu kendisini arayıp “Hayırlı olsun” diyen ve yine kendisini arayıp şaşkınlıklarını ifade eden dostlarından öğrenir.

Şu anda da hâlâ çok öfkeli olduğu ve ne yapacağını konusunda kararsız olduğu fısıldanıyor.

İstanbul adayı Buğra Kavuncu’nun da aday gösterilmekten çok mutsuz olduğu, adaylığı mecburen kabullendiği ama şu ana kadar başarısızlık bulunmayan siyasi kariyerinin İstanbul’da Azmi Karamahmutoğlu’ndan daha az oy alarak lekelenmesinden korktuğu söyleniyor.

İYİ Parti’nin 1000 kadar seçim bölgesinde ise aday dahi bulamadığı genel merkez koridorlarında konuşuluyor."