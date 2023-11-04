Fatih Erbakan'dan hükümete "İncirlik Üssü'nü kapatın" çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere birlikte girdiği ittifak ortağına, İncirlik Üssü'nü kapatma çağrısı yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Ekim ayında 23 bin yeni üye kaydı gerçekleştirerek 305 bin üyeye ulaştıklarını bildiren Erbakan, hedeflerinin 500 bin üyeye ulaşmak olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara uluslararası örgütlerin dur diyemediğini vurgulayan Erbakan, "Ortada uluslararası toplum yok" dedi.

"SİYONİSTLERİ KORUMAK BİZE Mİ KALDI?"

Fatih Erbakan, seçimlere birlikte girdiği ittifak ortağına da seslendi. Erbakan, hükümete İncirlik Üssü'nü kapatma çağrısı yaptı: "Hükümete çağrımızı yineliyoruz. Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatın. İsrail'i korumak için Malatya'da kurulan Kürecik Radar Üssü'nü bir an evvel kapatın. Çocuk katili siyonistleri korumak bize mi kaldı?"