Fatih Erbakan 'Halk şeriat istiyor' dedi mi? Yeniden Refah Partisi'nden açıklama

Sosyal medyada Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ait olduğu öne sürülen "Şeriatı halk istiyor. Halkımıza soralım bakalım istiyorlar mı şeriatın gelmesini?" ifadelerine ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden yalanlama geldi.

Yeniden Refah Partisi, sosyal medyada yer alan "Fatih Erbakan, halk şeriat istiyor, dedi" şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın böyle bir ifadeleri olmadığı belirtildi.

Açıklamada “Görsel ve yazılı medyada Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a aitmiş gibi gösterilmeye çalışılan ifadelerin Genel Başkanımızla ilgisi bulunmamaktadır. Yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.