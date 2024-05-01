Fatih Erbakan, isim vermeden iktidarı eleştirdi: Lükse ve şatafata son vereceğiz

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan Ağrı ziyaretinde yaptığı konuşmada isim vermeden iktidarı eleştirdi. Erbakan, "İsrafı önleyerek lükse, şatafata son vererek belediyelerimizi rüşvetten ve yolsuzluktan arındıracağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, partisinden Ağrı'nın Hamur Belediye Başkanı seçilen İsmet Aslan'ı ziyaret edip çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hamur Belediyesinin yanı sıra Eleşkirt ilçesine bağlı Yücekapı ve Yayladüzü beldelerini de ziyaret edeceklerini aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

"İnşallah başkanlarımız, seçim sürecinde de sürekli ifade ettiğimiz gibi ahlaklı belediyecilik anlayışıyla milletimizin derdine derman olmak üzere hizmetlerini gerçekleştirecekler. Adaletle, ahlakla muamele yapacaklar, icraat yapacaklar. İnşallah belediyelerimizi hem rüşvetten, yolsuzluktan, suiistimalden arındıracak hem de aynı zamanda denk bütçeyi gerçekleştirerek, israfı önleyerek lükse, şatafata son vererek belediyelerimizi rüşvetten ve yolsuzluktan arındıracağımız gibi borç ve faizden de arındırmış olacaklar."