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Fed faiz kararını açıkladı

Fed enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseltti. Faizler böylece Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomi
  • 26.07.2023 21:06
  • Giriş: 26.07.2023 21:06
  • Güncelleme: 26.07.2023 21:11
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Fed faiz kararını açıkladı
FOTOĞRAF: Depophotos

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Faizler böylece 2022’den beri 11. kez artırıldı ve 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de 25 baz puanlık artış olması yönündeydi.

Fed 15 ay süren sıkılaşmanın ardından enflasyonda yavaşlama sinyalleriyle Haziran toplantısında oybirliğiyle faizleri değiştirmeme kararı almıştı. Başkan Jerome Powell, gelecek toplantılarda yetkililerin daha fazla faiz artışını uygun gördüğü mesajını vermişti.

ABD’de son açıklanan Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

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