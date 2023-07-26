Fed faiz kararını açıkladı

Fed enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına yükseltti. Faizler böylece Ocak 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

A- A A+

FOTOĞRAF: Depophotos