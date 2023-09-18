FEDAŞ direnişini kolluk güçleriyle kırma çabası

Emek Servisi

Dersim'de işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılması talebiyle başlattıkları direniş 39'üncü gününe girereken FEDAŞ kolluk güçlerinin desteğiyle direnişi kırmaya çalışıyor.

Fırat Aksa’ya bağlı diğer şehirlerdeki işçileri zorla Dersim’e getiriyor. Dün Pertek ilçesinde jandarma eşliğinde Elazığ'dan getirilen işcilerle direnişte olan işçilerin görüşmesi, kolluk tarafından engellendi. Jandarma set kurarak direnişteki işçilerin geçişine izin vermedi.Yine FEDAŞ tarafından abonelere gönderilen mesajda direnişin kolluk tarafından kırılmaya çalışıldığı da kabul edildi. Abonelere atılan mesajda "Bu süre zarfında kent genelinde meydana gelen 978 adet arızanın 803 adetine kolluk kuvvetlerimizin nezaretinde müdahale ederek enerji arzı sürekliliğini sağlamaya gayret göstermiştir" denildi.