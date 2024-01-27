Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü açıkladı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, transfer işlemlerini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir" denildi.

Bilgilendirme



2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Futbol Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.



Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/RWE5VUdL7W — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 26, 2024

Söyüncü; Krunic ve Bonucci'nin ardından Fenerbahçe'nin devre arasındaki 3'üncü transferi olacak.

SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

20 yaşında Altınordu'dan Freiburg'a giden Söyüncü, burada iki sezon forma giydikten sonra Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer olmuştu. Özellikle ilk sezonundaki performasonyla göz dolduran Söyüncü, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Çağlar'ın forma giydiği Leicester City geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 19. sırada bitirerek küme düşmüştü.

Sezon başında ise serbest olarak Atletico Madrid'in yolunu tutan Söyüncü, Madrid ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Burada istediği kadar forma şansı bulamayan Söyüncü, yalnızca 6 maçta sahaya çıkabildi.