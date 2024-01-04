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Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belirlendi

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan oyuncuların isimleri de netleşti.

Spor
  • 04.01.2024 14:08
  • Giriş: 04.01.2024 14:08
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:18
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncular belirlendi

Devre arası transfer döneminde Stefan Savic ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular da netleşti.

NTV'de yer alan habere göre kulüp yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık listesini belirledi.

Samet Akaydin ve Miha Zajc'ın yanı sıra Ryan Kent ile Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Mor hakkında ise henüz kesin karar verilmedi.

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