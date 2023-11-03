Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi değişti
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin 29 Aralık Cuma gününe alındığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasının 29 Aralık 2023 Cuma günü yapılacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır."
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