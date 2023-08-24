Fenerbahçe, Livakovic ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Dinomo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Livakovic ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki kalecinin transfer gelişmeleri ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Bilgilendirme



Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir.



Kamuoyunun… pic.twitter.com/6155aekozG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2023

"Bilgilendirme Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

6 KEZ LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.