Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği Fred, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi. Ferd'in sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fred İstanbul'a menajeri Marcelo Pettinati ile birlikte geldi. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin İngiliz devine yaklaşık 15 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamda Fred ile anlaştığını duyurmuştu. Manchester United da 5 sezon formasını giyen Fred'e veda etti.

Fred ile Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.