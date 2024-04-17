Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos'u ağırlayacağı rövanş maçının şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin 18 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçı şifresiz olarak TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Kanalın sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı açıklamayla Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanşının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rövanşta tur için mücadele verecek. Fenerbahçe'nin tur arayacağı karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.