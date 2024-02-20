Fernando Santos rekora koşuyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlı kulüple ligde çıktığı ilk 4 iç saha maçında gol yemeyen ikinci hoca oldu.

Beşiktaş, dün akşam kendi sahasında konuk ettiği Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlı kulüple ligde çıktığı ilk 4 iç saha maçında gol yemeyen ikinci isim oldu.

BİR SONRAKİ İÇ SAHA MAÇI GALATASARAY İLE

Beşiktaş'ta aynı başarıya daha önce Horst Buhtz 1975'te imza atmıştı. Santos'un ekibi önümüzdeki iç saha maçında da kalesini gole kapatırsa Portekizli teknik direktör bu istatistiği geliştirerek rekor kıracak.

Beşiktaş, bir sonraki iç saha maçında 3 Mart'ta Galatasaray'ı ağırlayacak.

Beşiktaş bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0 mağlup ederken Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmış, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.