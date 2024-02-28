Fethiye Körfezi’ne hançer

Çevre Bakanlığı’nın Fethiye’deki Oyuktepe ve Gökgemile koylarında tekne bağlama iskelesi yapılması için imar planı değişikliği yaptığı ortaya çıktı. Halk için ayrılan kısımlara yat limanları yapılmak istenmesi ise tepki çekti.

Aycan KARADAĞ

Muğla Fethiye Körfezi’nin yat limanlarıyla başı dertte. Bölgede hali hazırda günübirlik tesis olarak işletilen koylarda, halk için ayrılan kısımlara yat limanları yapılmak isteniyor. Bu projelerin artması sonrasında Körfez’de geçtiğimiz yıllarda alg (su yosunları) patlamaları yaşandığını belirten uzmanlar, körfezin betonlaşmaya artık dayanacak gücü kalmadığı uyarısında bulundu.

İTİRAZ EDİLECEK

Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi ve doğal sit alanı olan bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirketlerin önünü açtı. Bakanlık, 15 Şubat tarihinde Karagözler Mahallesi’nde yer alan Oyuktepe ve Gökgemile koylarında tekne bağlama iskelesi yapılması için imar planı değişikliği yaparak askıya çıkardı. Bölgede yaşayan yurttaşların ise planlara itiraz edeceği öğrenildi.

Oyuktepe Koyu’nda tekne bağlama iskelesi yapımını Tepe Marina Turizm Yatırımları şirketi yapacak. Şirket tarafından 6 bin 299 metrekarelik alanda 25 tekne kapasiteli liman oluşturmayı planlanıyor. Gökgemile Koyu’nda ise Alb Tur şirketi, tekne bağlama iskelesi hayata geçirmek istiyor. 7 bin 394 metrekarelik alanda yapılacak limanı da 25 tekne kapasiteli olacak. Bu iki projede halkın ücretsiz kullandığı alanı kapsıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin projelere, üst ölçekli planlarla uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle olumsuz görüş verdiği öğrenildi.

‘KOYA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlerinden biri doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi olan alanları korumaktır. Ancak Bakanlık tam bir piyasacı mantıkla kıyılarımızın yağmalanmasının önünü açıyor. Bakanlığın görevi özel şirketlerin, Fethiye- Göcek koylarında tekne bağlama iskelesi yapmaları için gerekli hukuki altyapıyı sağlamak mıdır? Yoksa Fethiye- Göcek koylarını, bölgenin doğasını, tarihsel mirasını korumak mıdır? Bu tarz projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç var mıdır? Varsa bu kimin ihtiyacıdır? Bu tarz adımlar atılmadan önce, yerel yönetimlerin, bölge halkının görüşleri alınmış mıdır? Bilim insanlarına, çevre derneklerine, platformlarına danışılmış mıdır? Biz cevabı biliyoruz. Bakanlık, ‘biz yaptık oldu’ mantığına sahip bir şekilde adeta kıyıları yağmalamanın koordinasyon merkezi olarak çalışıyor. Fethiye-Göcek koylarına sahip çıkmak için canla başla mücadele eden herkesin yanındayız.” diye konuştu.