Fidan ve Lavrov açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın detaylarını Putin ve Erdoğan görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lovrov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan ikili, sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek olan Erdoğan-Putin görüşmesinde değerlendireceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sergey Lavrov ile fotoğrafını paylaştı.

Daha sonra ikili ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Segey Lavrov "BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz" dedi.

Lavrov şunları kaydetti:

“Bugünkü görüşme isabetli bir görüşme olacak. Sayın Hakan Fidan’ı Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyorum. Çok ciddi bir görev üstlendiniz ve bu anlamda dış politikamıza büyük bir ivme kazandıracak. Liderlerimiz en kısa sürede yüz yüze bir görüşme yapacak ve biz de sizinle bu konuyu değerlendireceğiz. Hem ikili formatta hem diğer formatlarda bölgesel meseleleri ele alacağız. Sürekli olarak temas halinde bulunmamız gerekiyor ve bugünkü toplantımızın çok verimli olacağına eminim. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan üst düzey görüşmenin hazırlıklarını ele alacağız."

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Konuyu tartıştık, detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin görüşecek" açıklamasında bulundu.

"Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz" diyen Fidan şunları söyledi:

“Geçmişte birçok kez ziyaret ettiğim Moskova’yı bu kez Dışişleri Bakanı olarak ziyaret ediyorum. Sayın bakan ile uzun yıllara dayanan tanışıklığımız var. Bugünkü gündemimiz kendisinin de ifade ettiği gibi yoğun. İkili konular, bölgesel ve küresel meseleleri detay şekilde ele alacağız. Esasen ikili istişarelerimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yakında Soçi’de yapacağı görüşmeler için hazırlık niteliğinde olacak. Karadeniz girişiminin canlandırılması ve savaşın adil bir barışla sonlandırılması gündemimizde olacak. Ayrıca Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bir takım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz” dedi.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ 4 EYLÜL'DE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceği duyurulmuştu.