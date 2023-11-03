Figen Yüksekdağ, ağabeyinin cenazesine katıldı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle ağabeyi Necmi Yüksekdağ'ın cenazesi için Adana’ya gitti.

7 yıldır cezaevinde tutulan sski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, dün hayatını kaybeden ağabeyi Necmi Yüksekdağ için Adana’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksekdağ, Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle bu sabah ağabeyinin cenazesi için jandarma eşliğinde Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'ne getirildi.

Yüksekdağ ailesinin evinin önünde taziye alanı kuruldu. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, HEDEP milletvekilleri Pervin Buldan, Ali Bozan, Adelet Kaya, HEDEP'in Adana ve Mersin örgütleri ile ESP’liler de Yüksekdağ'ın yanında yer aldı.

Necmi Yüksekdağ’ın cenazesi Yumurtalık ilçesine bağlı Gökova Mezarlığı’nda defnedildi.