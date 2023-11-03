Kışanak rehin tutuluyor

Haber Merkezi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak’ın azami tutukluluk süresinin dolmasına rağmen tahliye edilmemesine ilişkin Özgür Kadın Hareketi (Tewgera Jinên Azad) öncülüğünde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) il binasında açıklama yapıldı.

Açıklamada konuşan HEDEP Amed İl Eşbaşkanı Pınar Sakık Tekin, HDP kapatma ve Kobani davalarını hatırlattı.

168 kadına siyasi yasak istendiğini belirten Tekin, “Bu kapsamda yargılanan Gültan Kışanak, Anayasa kapsamında öngörülen tutukluluk süresi olan 7 yılı aşmasına rağmen rehin tutulmaya devam ediliyor. 7 yıl tutukluluk süresi olduğu göz önüne alındığında Gültan’ın derhal bırakılması gerekmektedir” diye konuştu.