Tahliyeden başka bir yol yok

Azami tutukluluk süresini doldurmasına rağmen eski Diyarbakır Belediye Başkanı Kışanak tahliye edilmedi. Kışanak’ın kızı Evin Kışanak, “Tahliyeden başka yol yok. Annem bırakılmazsa hesabını kim verecek?" dedi.

Hüseyin ŞİMŞEK

25 Ekim 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen ve o tarihten bu yana yargılaması devam eden Kürt siyasetçi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, yedi yıl olan azami tutukluluk süresini doldurmasına rağmen tahliye edilmiyor. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya henüz yanıt verilmezken hukukçular ve Kışanak ailesi, yargının bir adım atmamasına tepki gösterdi.

Kobane davasında da yargılanan, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Gültan Kışanak’ın kızı Evin Jiyan Kışanak, annesinin yaşadığı hukuksuz durum hakkında BirGün’e konuştu. Zor günlerden geçtiklerini kaydeden Kışanak, umudunu hala kaybetmediğini söyledi.

“Hala yargının vereceği olumlu kararı bekliyorum” diyen Evin Jiyan Kışanak, ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Yasal olarak, teknik olarak, fiili olarak her şeyin sonuna geldik. Annemi tahliye etmekten başka yol yok. Bırakılmazsa bunun hukuki karşılığı ne olacak? Hesabını kim verecek? Biz bu ülkede nasıl yaşayacağız, onu da bilmiyoruz. Ama eşitsizliğin derinleşeceğini biliyoruz. Kendimizi buralara ait hissetmeyebileceğimizi biliyoruz. Biz, eşitsizlik derinleşsin istemiyoruz. Bu ülkede yaşayan tüm bireylerle aynı koşulları istiyoruz. Bu nedenle annemin tahliye edilmesini bekliyoruz. Hukuk devletinin temeli yasalardır. Yasalara uymaktan başka çareleri yok. Süreci zorlaştırmanın da annemi orada daha fazla tutmanın da bir anlamı yok.”

HEDEP Hukuk Politikalarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da Kışanak’ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Kışanak’ın idari yolla cezalandırıldığını kaydeden Türkdoğan, “Hukukta bulunan masumiyet karinesi, sanık lehine yorum, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkeleri ihlal ediliyor. Yaşanan bu durumun kabul edilebilir hiçbir yanı yok” dedi. Konunun Anayasa Mahkemesi’nin önünde olduğunu ifade eden HEDEP’li Türkdoğan, “AİHM, AYM kararları uygulanmıyor. Bu durum özellikle son dönemde yargıda fiili olarak geliştirilmiş durumda" dedi.