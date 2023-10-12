Filistin'deki sağlık çalışanları, İsrail'in düzenlediği saldırıları anlattı: Bu savaştan daha kötüsüne tanık olmadık

Hamas öncülüğündeki Filistinli grupların İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından İsrail'in başlattığı operasyonlar neticesinde şu ana kadar bin 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Can kayıpları giderek artarken saldırılara tanık olan Filistinliler ve bölgedeki sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalarda İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmayı sürdürüyor. Sivil altyapıyı da hedef alan İsrail saldırılarında can kayıpları giderek artarken BM verilerine göre 338 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

İsrail'in saldırılarına tanık olan Filistinliler ve bölgedeki sağlık çalışanları, yaşananları anlattı. The Guardian'a konuşan savaş tanıkları, daha önce gördükleri bütün çatışmalardan çok daha büyük bir şiddete maruz kaldıklarını anlattılar.

"1 DAKİKA BİLE ARA YOK"

Filistin Kızılayı Sözcüsü Nebal Farsakh, daha önceki hava saldırılarında aralıklar olduğunu belirtirken bu kez yaşananlar için “Şimdi 1 dakika bile yok, bu yüzden kayıplar giderek artıyor” ifadesini kullandı.

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde bulunan Associated Press muhabirleri, “Hastanede yatakların altında cansız bedenler, hastaneden akın eden yaralılar, şarapnel yarası nedeniyle ameliyat edilen çocuklar ve hastane çevresindeki patlamalara" tanık olduklarını anlattılar.

AMELİYAT VE TEDAVİ İMKÂNLARI GİDEREK ZORLAŞIYOR

İsrail’in sivil altyapıları hedef alan saldırılarının ardından temiz suyun bulunmadığı, bölgedeki tek elektrik santralinin ise devre dışı kalmasının ardından bütün yerleşim yerleri gece boyunca karanlığa mahkum edilirken hastanede yapılan tedavilerin ve ameliyatların imkânları da her geçen saniye zorlaşıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü Gisha’nın sözcüsü Miriam Marmur ise mevcut yıkımın benzerinin olmadığını belirtirken İsrail’in gıda, yakıt ve elektrik tedarikini kesmesinin insan hayatına verdiği zararın boyutlarını katladığını vurguladı.

DSÖ: MESELE SADECE YIKIM DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Orta Doğu Bölgesi Bölgesel Acil Durum Direktörü Richard Brennan ise en temel ihtiyaçların bile kıtlığının yaşandığını dile getirirken "Mesele sadece hasar, yıkım değil. Psikolojik baskı da var. Sürekli bombardıman... iş arkadaşlarını kaybetmek” diye konuştu.

8 GAZETECİ, 6 SAĞLIK ÇALIŞANI ÖDÜRÜLDÜ

Filistin Kızılay’ına göre İsrail saldırılarında şu ana kadar 8 gazeteci, 6 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Yamen Hamad da Reuters’a konuştu. Hamad, “Geçmişteki tüm savaşları ve istilaları yaşadım ama bu savaştan daha kötüsüne hiç tanık olmadım” dedi.

"TEHLİKEDEN ÖLÜME KAÇTIK"

Aynı bölgede yaşayan ve bombardıman sonucunda bütün ailesini kaybeden Ala al-Kafarneh ise “Tehlikeden ölüme kaçtık” dedi.