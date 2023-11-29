Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: Hiçbir şey soykırımı haklı çıkaramaz

BM Genel Kurul oturumunda konuşan Riyad Mansur, "Hiçbir şey savaş suçlarını, insanlığa karşı işlenen suçları ve soykırımı haklı çıkaramaz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Orta Doğu'da sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış olmadan sağlanamayacağını dile getirdi. BM Genel Kurul oturumunda konuşan Francis, iki devletli çözümün İsrail ve Filistin arasındaki çatışma ve şiddet döngüsünden çıkmanın tek geçerli yolu olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre, bu barışın inşa edilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğine dikkati çeken Francis, İsrail ve Hamas arasında çatışmalara verilen insani aradan memnun olduğunu ifade etti. Geçici ateşkesin yeterli olmadığını vurgulayan Francis, Gazze'ye ve saldırılardan etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşabilmesi için "daha uzun vadeli insani ateşkes çağrısı" yaptı.

"FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI EN ÖLÜMCÜL DÖNEM"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da, "tek bir Filistinli neslin bile savaş musibetinden kurtulamadığını" vurguladı. Mansur, "Bu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin şimdiye kadar yaşadığı en ölümcül dönem ve daha önce de birçok saldırıya maruz kaldılar. Bu, Nekbe'den bu yana Filistinlilerin zorla yerinden edildiği en büyük olaydır" şeklinde konuştu.

Gazze'de 1,8 milyondan fazla sivilin ülke içinde yerinden edildiğini tahmin ettiklerini aktaran Mansur, "İsrail'in Filistin'e karşı tam teşekküllü savaş yürüttüğünü ve yakın geçmişte hiçbir çatışmada bu kadar fazla çocuğun öldürülmediğini" söyledi

"HİÇBİR ŞEY SOYKIRIMI HAKLI ÇIKARAMAZ"

"Hiçbir şey savaş suçlarını, insanlığa karşı işlenen suçları ve soykırımı haklı çıkaramaz" diyen Mansur, Filistin meselesine uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı çözüm bulunmadan Orta Doğu'da barış olamayacağını vurguladı.